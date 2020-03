«Cardinal» und «The Rookie»: MagentaTV zeigt neue Folgen

TV-News

Im April startet bei MagentaTV die vierte «Cardinal»-Staffel und die zweite Runde von «The Rookie».

Eine eiskalte Thrillerserie aus Kanada geht in die nächste Runde: Wie die Deutsche Telekom mitteilt, wird im April die vierte Staffel vonauf ihrem Streaming-Dienst zum Abruf bereit stehen. Sie feiert bei MagentaTV ihre Deutschlandpremiere. Die vierte «Cardinal»-Staffel ist zugleich die letzte Staffel des Formats rund um die Detektive Cardinal und Delorme. Sie wird ab dem 16. April 2020 abrufbar sein.Die Serie beruht auf den Kriminalromanen von Giles Blunt. In der Finalstaffel geht es um einen scheinbar banalen Vermisstenfall, der sich in eine Serie albtraumhafter Morde verwandelt. Unter Zeitdruck und mitten im unwirtlichen kanadischen Winter müssen die beiden Detektive den Mörder finden, bevor weitere Menschen zu Schaden kommen. Die Serie unter der Regie des preisgekrönten Filmemachers Nathan Morlando zeichnet sich durch Spannung und unerwartete Wendungen aus.Am 24. April wiederum wird die Cop-Seriebei Magenta TV ihre deutsche Streaming-Premiere feiern. In der Serie lässt sich ein Bauunternehmer (Nathan Fillion) auf dem zweiten Bildungsweg zum Polizisten ausbilden und wird dabei mit dem stressigen Alltag der Gesetzeshüter konfrontiert.