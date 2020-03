VOXUp nimmt «Hot oder Schrott» ins Programm

TV-News

Auch eine populäre Gartensoap debütiert bald beim Spartensender.

Der kleine Kölner Free-TV-Sender VOXUp bekommt eine weitere Sendung seines großen Bruders VOX . Am Freitag, 3. April, wird die Primetime, also der Slot um 20.15 Uhr, mit der Endemol Shine Germany-Produktionbestritten. Gezeigt wird ein gut dreieinhalbstündiges Special, das direkt im Anschluss auch nochmal wiederholt wird. Es ersetzt vorerst einmalig auf dem Freitagssendeplatz die Re-Runs von «Die Höhle der Löwen». Auch VOX zeigt das Special in der kommenden Woche.Auch am Mittwochabend ändert sich bald etwas bei VOXUp: Zur Zeit zeigt der Sender hier noch «Wohnen nach Wunsch – Das Haus», doch Mitte April wird davon die finale Folge zu sehen sein. Startend am 22. April gibt es mittwochs um 20.15 Uhr dannzu sehen. Die Gartensoap sorgt bei VOX immer am Sonntagvorabend für gute Zuschauerzahlen.VOXUp will Doppelfolgen zeigen, auch um 23.15 Uhr kommt das Format ins Programm. Dazwischen, um 22.15 Uhr, feiert die VOX-Sendungihre VOXUp-Premiere.