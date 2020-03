Sat.1 muss Start der «Knochenjäger»-Serie abblasen

TV-News

Ein genauer Grund wurde nicht kommuniziert – naheliegend sind Verzögerungen bei der Synchro.

Das grassierende Coronavirus hat die Synchronarbeit in Deutschland quasi zum Erliegen kommen lassen – jetzt auch mit spürbaren Folgen. Schon am Montag wurden erste Projekte zeitlich verschoben. Mit der-Serie, die Sat.1 eigentlich ab Anfang April donnerstags um 20.15 Uhr zeigen wollte, hat dies nun mutmaßlich ein weiteres Opfer. Sat.1 hat inzwischen seinen Sendeplatz im April geändert – und die Lincoln-Rhyme-Serie, die in den USA seit einigen Wochen läuft, ohne Angabe von Gründen aus dem Line-Up entfernt.Ab dem 2. April laufen in Sat.1 am Donnerstagabend ab 20.15 Uhr insgesamt zehn Episoden der Profiler-Serieam Stück, begonnen wird der große Krimiabend mit einer Erstausstrahlung, danach folgen Re-Runs.Die Folge „Unter die Haut“ (Original: „Under the Skin“), die im First-Run laufen wird, stellt dabei den Auftakt zur abschließenden 15. Staffel dar.