«Schlag den Star»: ProSieben muss wegen Coronavirus umplanen

EILMELDUNG TV-News

Die Samstagabendshow wird nicht wie angekündigt stattfinden können, da sich Duellantin Cathy Hummels in Quarantäne befindet.

Eine weitere Fernsehproduktion wird von der Realität in den Zeiten des umgreifenden Coronavirus heimgesucht: Das für den morgigen Samstag, den 21. März 2020, angekündigte-Duell zwischen Dagi Bee und Cathy Hummels kann nicht stattfinden. Denn wie die Influencerin Hummels via Instagram bekannt gegeben hat, begibt sie sich mit sofortiger Wirkung in Quarantäne. Der Grund dafür: In ihrer Familie gibt es mehrere bestätigte Fälle einer Corona-Infektion. Sie selbst habe sich noch nicht testen lassen, werde das aber schnellstmöglich nachholen.Hummels erklärt auf der Social-Media-Plattform: "Die Gesundheit geht vor und ich möchte nicht verantwortlich sein, dass jemand durch mein egoistisches Handeln krank wird. Ich bin trotzdem zutiefst traurig. Ich hätte euch gerne ein bisschen abgelenkt. Aber ich muss mich um meine Familie kümmern."Derzeit plant ProSieben weiterhin damit, «Schlag den Star» live auf Sendung zu schicken. Doch dazu muss erst einmal ein Kontrahent oder eine Kontrahentin für YouTuberin Dagi Bee gefunden werden. Laut Angaben des Senders finden aktuell entsprechende Gespräche statt.