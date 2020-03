Karfreitag: Großeinsatz für «Die Reimanns»

TV-News

RTLZWEI setzt am Feiertag auf viele Episoden der Auswanderer-Familie.

Der Münchner Privatsender RTLZWEI wird am Karfreitag, der in diesem Jahr auf den 10. April fällt, einen Marathon der Dokusoapveranstalten. Zwischen 5.20 und 18.15 Uhr laufen gleich 13 Folgen der Produktion am Stück. Auch am Vorabend hat Auswanderer Konny Reimann dann noch keinen Feierabend. Zwischen 18.15 und 20.15 Uhr setzt RTLZWEI auf eine Wiederholung vonIn dem Format ist Konny mit Schlagersänger Michael Wendler unterwegs. Vier Tage lang reisen die beiden quer durch die Wüste Moab im US-Bundesstaat Utah. Ohne Hilfsmittel und Proviant! Nach zwei Tagen Survival-Training begeben sich die Männer, die sich kurz vor der Tour zum ersten Mal begegnet sind, auf das Abenteuer ihres Lebens. Vier Tage lang müssen sie sich durch die Wildnis schlagen und ein zuvor vereinbartes Ziel erreichen.In der Primetime läuft schließlich ein Klassiker: RTLZWEI will an Karfreitag ab 20.15 Uhr auf den Spielfilm «Ben Hur» ► setzen.