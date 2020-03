Showfans, entspannt euch: «Let's Dance» und «The Masked Singer» finden weiter statt

TV-News

Gute Nachrichten: Beide Showerfolge bleiben auf Sendung. Sowohl bei der RTL – als auch bei der ProSieben-Show gab es kurz Anlass zur Sorge.

„ Ich war für das Fotoshooting meiner neuen Dirndl Kollektion letzte Woche in Madrid. Als das RKI am Wochenende Madrid zum Risikogebiet erklärt hat, habe ich zum Schutz meines Umfelds soziale Kontakte sofort abgebrochen. Und um am Freitag Let's Dance moderieren zu können, freiwillig einen Covid-19 Test gemacht. Dieser Test ist negativ ausgefallen. ” Victoria Swarovski gegenüber RTL.de

Kleine Info zum Freuen: „Die dritte Folge #TheMaskedSinger läuft wie geplant am Dienstag - natürlich wieder ohne Publikum. Aber mit #Wuschel. Und #Faultier. Und @MOpdenhoevel — ProSieben (@ProSieben) March 19, 2020

Millionen von Menschen befinden sich in für sie ungewohnten Situationen, die Anzahl der Personen, die positiv auf Corona getestet wurden, wächst stetig, und die Nachrichtenlage entwickelt sich schnell und drastisch: Da überrascht es nicht, dass sich die eh schon erfolgreichen Unterhaltungsshowsundderzeit gesteigerter Beliebtheit erfreuen. Schließlich sind die frohen, freundlichen Liveshows für ein Millionenpublikum regelmäßige, stundenlange Ablenkung von anderen Sorgen. Da trotzdem (und selbstredend) die gesundheitliche Sicherheit der Teams rund um diese Formate gesichert sein muss, wird bei beiden Sendungen, die in den Kölner MMC Studios entstehen, auf gesteigerte Hygienevorkehrungen gesetzt Dessen ungeachtet führt die ständig wachsende Sorge rund um das Thema Corona dazu, dass es sich für besorgte Showfans so anfühlt, als stünden diese Sendungen unentwegt auf der Kippe. Damit gleichzeitig diese Prise Unterhaltung im derzeitigen Alltag gesichert ist, und dennoch auch die Gesundheit aller an den Shows beteiligten Personen gewährleistet bleibt, wird kontinuierlich überprüft, ob es wirklich keinen Grund zur Beunruhigung gibt. So meldet RTL, dass sich «Let's Dance»-Moderatorin Victoria Swarovski kürzlich vorsorglich auf Covid-19 testen ließ, da sie letztens ein Shooting in Madrid hatte. Der Sender gibt Entwarnung: Swarovski wurde negativ getestet und kann daher am morgigen Freitag, den 20. März 2020, wie geplant zusammen mit Daniel Hartwich durch «Let's Dance» führen – dann erstmals ganz ohne Studiopublikum.Und auch ProSieben gibt ein beruhigendes Update: Nicht nur die für den 21. März angekündigte «Schlag den Star»-Ausgabe bleibt weiterhin geplant – auch «The Masked Singer» bleibt auf Sendung. Der Sender versicherte heute erneut via Social Media, dass die muntere Show über rätselhafte Gesangsauftritte noch immer gesichert ist.Zuletzt gab es leichte Beunruhigung, da die im selben Studio produzierte, österreichische Version der Show nach nur einer Ausgabe abgebrochen werden musste – beim zuständigen Sender Puls 4 gab es nämlich einen bestätigten Corona-Fall. Jedoch wurden laut 'Standard' sofort alle erdenklichen Kontaktwege nachvollzogen – und es gab offenbar keine Überschneidung mit der deutschen Variante des Formats. Faultier, Wuschel, Göttin, Chamäleon, Matthias Opdenhövel und Co. können also auch kommende Woche für ein paar Stunden gute Laune sorgen.