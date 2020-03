RTLplus: Ostern mit «Columbo»

TV-News

Der beliebte Schnüffler wird an Ostern bei RTLplus für Zerstreuung sowie für Recht und Ordnung sorgen.

Ungewöhnlich, ungewöhnlich ... Die Oster-Sonderprogrammierung bei RTLplus ist durchaus bemerkenswert – denn zuletzt war «Columbo» bei der Konkurrenz beheimatet, nämlich bei Sat.1 Gold.

Weihnachten war bei Nitro in den vergangenen beiden Jahren schwarz-weiß. Ostern wiederum wird bei einem anderen Spartensender der RTL-Senderfamilie unter dem Zeichen des verlotterten Trenchcoats stehen – und unter dem Motto: "Eine Frage hätte ich da noch …" Denn an Ostersonntag und Ostermontag 2020 schickt RTLplus die beliebte, dezent kauzige Krimi-Kultseriein einer Eventprogrammierung auf Sendung.Los geht es am Ostersonntag, den 12. April 2020, um 20.15 Uhr mit der Folge "Tödliche Tricks". Die Folge stammt aus dem Jahr 1989. Darin jagen Columbo sowie das CIA einen angeblichen Hellseher. Direkt im Anschluss gehen zwei weitere Folgen aus dem Jahr 1989 über den Äther, nämlich "Die vergessene Tote" und "Black Lady".Diese drei Folgen werden am Ostermontag ab 15.20 Uhr bei RTLplus wiederholt. Um 20.15 Uhr stürzt sich der von Peter Falk verkörperte Trenchcoat-Träger dann in den Fall "Tödliche Kriegsspiele". Um 22 Uhr folgt die «Columbo»-Ausgabe "Selbstbildnis eines Mörders". Im Anschluss werden die zwei Episoden noch einmal wiederholt.