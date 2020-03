Wie versprochen: «Brisant» kommt täglich

TV-News

Im Herbst 2019 wurde bekannt, dass das Boulevardmagazin «Brisant» dieses Jahr zu einer täglichen Sendung wird. Nun steht der Startschuss für diese Unternehmung fest: Los geht’s im April.

Im Rahmen der Feierlichkeiten des Mitteldeutschen Rundfunks und des Ersten, weil das Boulevardmagazin25 Jahre alt wurde, machten die öffentlich-rechtlichen Sender auch eine Expansion des Formats bekannt: Auf der ARD-Medienlese in Berlin gab ARD-Programmchef Volker Herres kund, dass «Brisant» im Laufe des Jahres 2020 erstmals zu einer täglichen Sendung wird. Nun steht endlich der konkrete Starttermin fest, ab wann die Klatsch-und-Tratsch-Meldungen auch sonntags laufen.Die erste «Brisant»-Sonntagsfolge geht am 26. April über den Äther und dauert 30 Sendeminuten. Die Ausstrahlung erfolgt sonntags stets um 17 Uhr. Die Folgen montags bis freitags bleiben auf ihrem Programmplatz um 17.15 Uhr, samstags macht es sich «Brisant» weiterhin um 17.10 Uhr bequem.«Brisant» wird vom Mitteldeutschen Rundfunk in Leipzig produziert und im Ersten ausgestrahlt. Die Wiederholungen laufen beim MDR HR , RBB, SR sowie bei ONE. Als Moderatorinnen fungieren Mareile Höppner und Kamilla Senjo. Zu den früheren Moderatoren zählen Alexander Mazza, Griseldis Wenner und Sabine Noethen.