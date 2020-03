Reaktion auf Schulschließungen: Sonderschichten für «Die Sendung mit der Maus»

TV-News

Damit Schulkinder trotz der Schulschließungen in den kommenden Tagen etwas lernen, nimmt der WDR zusätzliche Ausgaben der «Sendung mit der Maus» ins Programm auf.

Der WDR weitet sein (nicht nur) an Kinder gerichtetes Bildungsprogramm aus: Wie der öffentlich-rechtliche Sender aus und für NRW mitteilt, wird er kurzfristig zusätzliche Ausgaben der alteingesessenen und mehrfach preisgekrönten Spaß- und Wissenssendungzeigen. Somit reagiert das WDR Fernsehen auf die Schließungen von Kitas und Schulen, die aufgrund der Coronavirus-Pandemie vorgenommen wurden. Los geht es mit den zusätzlichen Ausgaben der «Sendung mit der Maus» am kommenden Mittwoch, dem 18. März 2020.Zusätzlich zur Ausstrahlung am Vormittag – über die genaue Uhrzeit informiert der WDR am Montag – steht die Sendung zudem wie gewohnt zeitunabhängig per App und in der Mediathek zur Verfügung. Darüber hinaus befasst sich der WDR derzeit mit der Frage, wie er die Angebote von Planet Schule bestmöglich mit den aktuellen Krisenplänen der Schulen in Einklang bringen kann. Hierzu sind die entsprechenden Redaktionen laut Senderangaben in Kontakt mit dem Schulministerium und den Bildungsträgern.Planet Schule ist ein Angebot vom WDR und SWR . Dort werden im Netz umfassende Hintergrundinformationen zu lehrplanrelevanten Themen angeboten, wie beispielsweise Klimawandel, Mittelalter, Ludwig van Beethoven oder das Grundgesetz. Schulkinder aller Altersgruppen und Schulformen finden dort Multimedia-Elemente, animierte Erklärclips, Lernspiele, Simulationen, Apps sowie fremdsprachliche Angebote. Die Materialien sind nach Fächern sortiert und stehen kostenfrei und zum Download zur Verfügung.