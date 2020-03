«Shark Tank» gewinnt sogar noch Zuschauer dazu

US-Quoten

Die ABC-Gründershow hat sich beim Gesamtpublikum erneut steigern können. Bei CBS verbuchte «Blue Bloods» einen Staffel-Rekord.

Seitwieder freitags zu sehen ist, gehen die Zuschauerzahlen nach oben. In dieser Woche gab es erneut Zuwächse beim Gesamtpublikum: 4,71 Millionen Amerikaner sahen ab 20 Uhr zu, damit hat die ABC-Gründershow binnen Wochenfrist 0,34 Millionen Zuschauer dazugewonnen. Bis in den Januar 2018 muss man zurückgehen, um eine höhere Reichweite vorzufinden. In der werberelevanten Zielgruppe wurde ein Rating von 0,8 Prozent eingefahren, genau wie in der Vorwoche reichte das zum Primetime-Sieg.holte danach 0,7 Prozent, die Zuschauerzahl blieb klar über vier Millionen.Und auch bei CBS gab es Rekorde:holte sich um 22 Uhr den deutlichen Tagessieg bei den Älteren – und hatte mit 8,15 Millionen Zuschauern die bislang höchste Reichweite der laufenden Staffel vorzuweisen. Beim jungen Publikum belief sich das Rating auf 0,7 Prozent. Vor einer Woche sahen 7,30 Millionen zu. 7,03 Millionen Zuschauer hatte, das Rating blieb bei guten 0,7 Prozent.wollten 5,82 Millionen US-Bürger sehen, 0,6 Prozent gab es bei den 18- bis 49-Jährigen abzustauben.Bei NBC hat die erste von zwei Folgenmit 3,82 Millionen Zuschauern die beste Sehbeteiligung seit dem Serien-Auftakt (4,37 Millionen im Januar) erreicht. 0,6 Prozent standen bei den Umworbenen als Rating zu Buche. Die zweite Premiere rutschte auf 0,5 Prozent ab, die Zuschauerzahl ging auf 3,43 Millionen zurück.verbuchte um 22 Uhr 0,6 Prozent bei 3,19 Millionen Zuschauern.