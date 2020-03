Coronavirus: Johannes B. Kerner positiv getestet

Köpfe

Bei Johannes B. Kerner zeigen sich nach eigener Aussage praktisch keine Symptome.

„ Abstand halten, hygienisch sein, möglichst wenig direkte soziale Kontakte. Darauf kann jeder achten. Wir sind dafür verantwortlich, dass sich die kranken, die älteren und schwächeren Menschen nicht einer zusätzlichen Gefahr aussetzen müssen. ” Johannes B. Kerner mahnt auf Instagram, dass man umsichtig sein sollte

TV-Moderator Johannes B. Kerner gibt via Instagram bekannt, dass er positiv auf Covid-19 getestet wurde. Das ZDF-Gesicht sei am Donnerstagmorgen mit "sehr leichten Erkältungserscheinungen aufgewacht", woraufhin es entschlossen habe, umgehend einen Covid-19-Test durchführen zu lassen. Das habe Kerner getan, um "jedes Risiko zu vermeiden und schnell Klarheit zu erlangen". Kerners Fall wurde somit auch zu einem Beweis, weshalb schnelle, kostenlose Tests auf den Coronavirus (die ja längst nicht überall zur Verfügung stehen) so wichtig sind.Denn der Test, den Kerner gemacht hat, "um keinerlei Risiko" für die Menschen in seinem Umfeld darzustellen, kam noch am Donnerstagabend positiv zurück. Wie Kerner beschreibt, verläuft die Erkrankung bei ihm jedoch derzeit sehr milde: "Mir geht es sehr gut, ich habe praktisch keine Symptome. Ich befinde mich in häuslicher Quarantäne, so wie das jetzt notwendig ist", fasst der Moderator bei Instagram zusammen.Auf die für den 21. März angekündigte Ausstrahlung von «Der Quiz-Champion» hat dies keine Auswirkung – die als Ersatz für dieeingeplante Ratesendung wurde schon aufgezeichnet. Kerner ist nicht die erste bekannte Medienpersönlichkeit, die positiv auf Covid-19 getestet wurde. Auch die Schauspiellegenden Tom Hanks und Rita Wilson befinden sich in Quarantäne, da sie positiv getestet wurden.