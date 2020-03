Europa League kommt kaum über den RTL-Schnitt hinaus

Quotennews

Ein Fußballspiel mit Zuschauern fand am Donnerstag in Glasgow statt, live übertragen von RTL. Vielleicht ist es das letzte auf absehbare Zeit gewesen. Das Interesse bei den Leuten war aber überschaubar.

Lesen Sie dazu auch Die Sportwelt lahmt; zahlreiche Veranstaltungen sind schon abgesagt - weitere wackeln. Die Sportwelt lahmt; zahlreiche Veranstaltungen sind schon abgesagt - weitere wackeln. Ein Überblick.

Möglicherweise wird die UEFA, der europäische Fußballverband, in der kommenden Woche die internationalen Fußballwettbewerbe stoppen. Am Donnerstag wurde noch gespielt, in Glasgow übrigens sogar vor Zuschauern. Bayer 04 Leverkusen war zu Gast, RTL übertrug die Europa-League-Partie live. Ab 21 Uhr kam die erste Hälfte des Matches auf 3,07 Millionen Zuschauer, ab kurz nach 22 Uhr stieg das Interesse auf rund 3,36 Millionen Fans des runden Leders. Bei den klassisch Umworbenen fuhr die Kölner TV-Station damit 11,9 und 14,2 Prozent Marktanteil ein – ordentliche, aber keine spektakulären Werte.Auf magere 7,1 Prozent kamen die ab kurz vor 23 Uhr gezeigten Zusammenfassungen der anderen Spiele – darunter auch die Matches der weiteren deutschen Vertreter Frankfurt und Wolfsburg. 1,27 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten die bis Mitternacht dauernde Highlight-Sendung.Stärker gefragt war dann im Anschluss das, das noch rund 870.000 Menschen wach hielt – die Zielgruppen-Quote kletterte auf bessere 13,5 Prozent Marktanteil.