Bundesliga für alle: Sky zeigt Konferenz frei empfangbar

In Zeiten von Corona führt Sky-CEO Devesh Raj neue und „attraktive Angebote für neue und bestehende Kunden“ ein.

Anfang dieser Woche gab es erste politische Forderungen in den Zeiten des Coronavirus und damit einhergehend leeren Bundesliga-Stadien, die Live-Übertragungen der Liga mehr Menschen zugänglich zu machen; heißt: Ins Free-TV zu hieven. Genau dafür hat sich der Vorstandsvorsitzende von Sky Deutschland, Devesh Raj, nun entschieden. In einem Statement gegenüber Quotenmeter.de sagte der seit Januar amtierende CEO der Firma am Donnerstagmorgen: „In herausfordernden Zeiten müssen wir alle zusammenstehen. Wir bei Sky glauben fest an die Kraft des Sports, die Menschen zusammenbringt - auch wenn sie getrennt sind. Für uns ist es selbstverständlich, unseren Teil dazu beizutragen, indem wir diese Spiele mit allen teilen, so dass möglichst viele Fußballfans die Bundesliga live erleben können".Konkret heißt das: Sky wird am kommenden Samstag, 15.30 Uhr, die Live-Bundesliga-Konferenz für alle Menschen in Deutschland frei empfangbar auf Sky Sport News HD senden. Gleiches gilt auch für die Konferenzschaltung der zweiten Bundesliga am Sonntagnachmittag. Anpfiff ist hier um 13.30 Uhr. Zusätzlich zur linearen Übertragung auf Deutschlands einzigem 24-Stunden-Sportnachrichtensender sind die Live-Übertragungen auch im frei empfangbaren Livestream von Sky Sport News HD auf skysport.de sowie in der Sky-Sport-App verfügbar. Normalerweise darf Sky gemäß der bestehenden Verträge nur ein Spiel pro Halbserie in ein Free-TV-Fenster stellen. Auch am Samstag, 21. März und am Sonntag, 22. März, werden die Konferenzen am Samstag (erste Liga) und Sonntag (zweite Liga) unverschlüsselt auf Sky Sport News HD gezeigt.Die Überlegungen von Vereinen, Deutscher Fußball Liga und Sky gehen offenbar über dieses Angebot noch hinaus – Details fehlen aber noch. In einer Sky-Mitteilung heißt es: „für den Rest der Saison“ seien weitere attraktive Sky Angebote sowohl für neue als auch bestehende Kunden geplant.