«Die 25»: RTL schickt auch Ranking ins Duell mit «The Masked Singer»

TV-News

Von «Wer wird Millionär?» wird es demnach noch drei weitere Dienstags-Ausgaben geben. Zudem ist wieder ein «Let's Dance»-Special geplant.

RTL wird auch an den kommenden drei Dienstagen und somit während der Episoden zwei bis vier von ProSiebens Mega-Hitdie Quizshowals Gegenprogramm ins Rennen schicken. Wie auch schon in dieser Woche handelt es sich dann um 165 Minuten lange Episoden. Ab Folge fünf, genauer also am 7. April 2020, übernimmt Sonja Zietlow den Dienstag. Die eigentlich mittwochs laufende Ranking-Showkehrt dann ins Programm zurück; ebenfalls mit 165 Minuten langen Episoden. Die erste Folge beschäftigt sich mit den "schrecklich-schönsten Familiengeschichten."Ein Wiedersehen wird es wenige Tage später, also an Karfreitag, mitgeben - um 19.05 Uhr kehrt die rund einstündige Sendung mit einer weiteren Ausgabe zurück. «Let's Dance» wird am langen Osterwochenende derweil erwartungsgemäß pausieren - Fans der Tanzshow sollen aber trotzdem nicht komplett auf dem Trockenen sitzen. Geplant ist für Karfreitag, 20.15 Uhr, das Special, also eine Best-of-Sendung.Abgerundet wird der Karfreitag-Abend mit einer Ausstrahlung der Comedy-Sendung, die ab 23.30 Uhr mit einer Doppelfolge und somit bis tief in die Nacht eingeplant ist.