Coronavirus rafft auch den ZDF-«Fernsehgarten» danieder

Die neue Saison der Andrea-Kiewel-Show kann nicht wie eigentlich geplant ablaufen.

Corona hier, Corona da: Der neuartige Virus, der zur Zeit die ganze Welt in Atem hält, hat nun für eine weitere Veranstaltungs-Absage gesorgt. Anders als geplant wird der ZDF-nicht Mitte April in seine neue Saison starten. Eigentlich war der Start der Liveshows für den 19. April geplant, wie üblich wäre das Produktionsteam auf Reisen gegangen und hätte drei Wochen lang Sendungen von den kanarischen Inseln produziert.Ob auch der Live vom Lerchenberg geplante normale «Fernsehgarten» (Saisonstart: 10. Mai) von einer Absage gefährdet ist, lässt sich zur Zeit noch nicht mit Sicherheit sagen. Als Highlight-Ausgaben waren oder sind für dieses Jahr Special-Shows zur Fußball-EM geplant, aber auch wieder ein Mallorca-Special, eine Flohmarktsendung an Pfingsten und eine Oktoberfest-Sendung. Planmäßig soll die Saison Ende September vorbei sein.Das ZDF zeigt seinen «Fernsehgarten» mit Andrea Kiewel üblicherweise sonntags zwischen 11.50 und 14.05 Uhr.