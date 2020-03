«Blue Bloods» führt Kabel Eins zu neuen Rekordquoten

Quotennews

Die US-Krimiserie räumte am Vormittag mit klar zweistelligen Werten massiv ab.

Freude bei Kabel Eins: Die Vormittags-Schiene läuft dieser Tage wie geschmiert. Zwischen 9.35 und kurz vor halb zwölf sind beim Privatsender derzeit zwei Episoden der amerikanischen Krimiproduktionzu sehen. Am Dienstag nun schauten 0,40 und 0,50 Millionen Menschen zu, in der klassischen Zielgruppe führte dies zu 11,8 und 12,4 Prozent Marktanteil. Diese Werte waren die besten Quoten, die die Sendung bis dato erzielte. Ebenfalls schon stark unterwegs war ab 8.35 Uhr eine Wiederholung von, die 11,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe generierte.In der Primetime tat sich der Münchner Sender derweil etwas schwerer. Der 20.15-Uhr-Filmlandete letztlich bei 4,2 Prozent Marktanteil. 0,81 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten im Schnitt ein., das nachfolgend gesendet wurde, erreichte ab kurz nach halb elf noch 0,65 Millionen Fans. In der Zielgruppe stiegen die Werte auf gute 6,1 Prozent.Weiterhin gut unterwegs ist Kabel Eins auch am Vorabend. Das 17-Uhr-Magazinkam am Dienstag auf gute 7,3 Prozent Marktanteil, eine Stunde später landetemit genau sieben Prozent bei den Werberelevanten oberhalb der Sendernorm.