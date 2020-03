Neue «K 11»-Folgen bekommen Hilfe von einem «Bachelorette»-Mann

TV-News

In dieser Woche sind nun Details über die Ausgestaltung der Neuauflage durchgesickert.

Ab Ende März zeigt der Münchner Sender Sat.1 am Vorabend neue Folgen von Ermittler-Formaten, unter anderem wird dann Bernie Kuhnt wieder (mit neuer Partnerin) ermitteln. Insgesamt hat Sat.1 für den Vorabendslot um 18 Uhr drei unterschiedliche Serien bestellt. «Grünberg & Kuhnt»,beginnen zunächst. Noch im Laufe des ersten Halbjahres kommt dann auch die Neuauflage vonhinzu. Bis dato war bezüglich «K 11» nur bekannt, dass die beiden Urgesteine Michael Naseband und Alexandra Rietz wieder mit von der Partie sein werden.Nun wurde auch der restliche Haupt-Cast bekannt. Mit dabei wird Philupp Stehler sein, den die meisten TV-Zuschauer wohl aus «Die Bachelorette» und «Bachelor in Paradise» kennen. Stehler eignet sich besonders gut; hat in sozialen Netzwerken zahlreiche Anhänger und ist eigentlich Polizist. Vierte im Bunde von «K 11 – Die neuen Fälle» wird Daniela Stamm.Die Produktionsarbeiten starteten bereits im Januar. Hergestellt wird «K 11» heute wie damals von Constantin Entertainment.