Primetime-Check

Wen lockte das Zocker-Special von «Wer wird Millionär?» an? Was brachte der Bewohnerwechsel «Big Brother»? Das alles und mehr im Primetime-Check..

Mit dem Dramagenerierte das ZDF an diesem Abend die meiste Aufmerksamkeit. Für den Auftakt der Reihe interessierten sich zu Beginn der Primetime 6,54 Millionen Zuschauer. Mit 21,0 Prozent Marktanteil war der 90-Minüter ein voller Erfolg. Auch bei den jungen war «Unterleuten» mit 9,2 Prozent gut gefragt. Dasversammelte im Anschluss noch 4,64 Millionen und machte mit einer sehr guten Sehbeteiligung von 17,2 Prozent weiter.war zu später Stunde mit 2,13 Millionen Zusehern insgesamt und 0,40 Millionen 14- bis 49-Jährigen sowohl bei Jung als auch bei Alt ein Erfolg. Der Action-Blockbuster ermittelte starke 13,9 Prozent insgesamt und 9,5 Prozent beim jungen Publikum. Das Erste erreichte mitzum Auftakt solide 11,3 Prozent Gesamtmarktanteil und 6,8 Prozent bei den Jungen. Die Doku versammelte 3,59 Millionen Zuseher ab drei Jahren.kam mit einer heißen Debatte zur Flüchtlingsfrage nur auf ausbaufähige 8,2 Prozent Marktanteil und 2,42 Millionen interessierte Zuschauer. Diehatten im Anschluss wieder solide 12,2 Prozent Sehbeteiligung bei 2,67 Millionen Zuschauern.Abseits der Öffentlich-Rechtlichen hatte das Zocker-Special vonam meisten zu melden. Jauch kam mit seiner Quizshow auf sehr starke 13,7 Prozent Gesamtmarktanteil und noch bessere 14,8 Prozent beim werberelevanten Publikum. Insgesamt interessierten sich 4,16 Millionen für die Spezialausgabe, davon 1,22 Millionen aus dem jungen Publikum.wusste im Anschluss noch mit 0,52 Millionen Umworbenen und 9,9 Prozent zu überzeugen. Für RTLZWEI gingen an diesem Abendins Rennen. Die schrecklich glamouröse Familie ergatterte zur besten Sendezeit in Doppelfolge starke 6,5 und 6,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Nach den «Geissens» wurdemit Mann und Tochter von der Leine gelassen und erreichte nur noch 3,2 Prozent Marktanteil. Die Reichweite entwickelte sich über den Abend von 0,56 Millionen über 0,52 Millionen auf 0,18 Millionen klassisch Umworbene.Der ProSieben-Abend begann mit 8,4 Prozent Marktanteil für einen neue Folgerecht zufriedenstellend. Die Wiederholungsfolge im Anschluss erreichte ebenfalls solide 8,3 Prozent. «Young Sheldon» startete mit 0,71 und 0,72 Millionen 14- bis 49-Jährigen in den Abend. «The Big Bang Theory» machte danach mit Reichweiten zwischen 0,55 und 0,66 Millionen klassisch Umworbenen weiter. Die Sehbeteiligung fiel zunächst auf ausbaufähige 7,6 Prozent, stieg später aber auf sehr gute 10,0 und 11,2 Prozent an. Sat.1 erreichte mitakzeptable 6,9 Prozent Zielgruppen-Marktanteil. Immerhin 0,57 Millionen junge Zuschauer interessierten sich für den Bewohnerwechsel im Haus.kam im Anschluss nur noch auf maue 4,3 Prozent und 0,24 Millionen Werberelevante.Kabel Eins setzte am Montag auf zwei Filmklassiker.startete zunächst mit 0,52 Millionen werberelevanten Zuschauern und sehr guten 6,5 Prozent Marktanteil in die Primetime. Fürsprangen im Anschluss mit 0,29 Millionen jungen Zuschauern sogar 7,1 Prozent Sehbeteiligung heraus. Vox begann den Abend mit der Doku. Folge zwei der Langzeitdokumentation interessierte 0,57 Millionen 14- bis 49-Jährige und generierte solide 7,0 Prozent Marktanteil.hatte abschließend noch die Aufmerksamkeit von 0,22 Millionen Umworbenen und generierte mit dieser Zuschauermenge ausbaufähige 5,1 Prozent Marktanteil.