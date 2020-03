ProSieben setzt «Queen of Drags» fort

TV-News

Wie ProSieben-Chef Daniel Rosemann in einem Interview bestätigte, soll es für das Format trotz rückläufiger Quoten während der ersten Staffel weitergehen.



Mit der ersten Staffel vonist ProSieben im November und Dezember des vergangenen Jahres kein klarer Quotenerfolg gelungen. Nach einem soliden Start mit rund elfeinhalb Prozent Marktanteil in der Zielgruppe rutschte die Sendung bereits in der zweiten Woche in den einstelligen Bereich ab. Kurz vor Weihnachten endete die erste Staffel schließlich vor weniger als einer Million Zuschauer und schwachen 7,9 Prozent der Umworbenen. Trotzdem hat ProSieben-Chef Daniel Rosemann nun in einem Interview mitangekündigt, dass man an der Sendung festhalten will.Demnach suche man bereits „nach tollen Drags, die für die nächste Staffel in Frage kommen“. Die große Bandbreite dieser Kunstform habe man mit der ersten Staffel noch nicht komplett abgebildet. Zugleich sieht Rosemann aber auch, dass das Format angesichts der bislang mäßigen Quoten hier und da verändert werden muss. "Vielleicht war es ein bisschen zu viel Soap mit zu viel privaten Alltagsmomenten. Wir wollen mehr Cirque du Soleil: Alle Zuschauer liebten die Auftritte, deswegen sollen die mehr Raum bekommen", verspricht der ProSieben-Chef für die Fortsetzung. Grundsätzlich sei die Sendung bei den jüngeren Zuschauern erfolgreich gewesen, während man bei den älteren über die Wochen hinweg verloren habe.Zweifelsfrei wird man diesen Trend in der zweiten Staffel umkehren wollen - und glaubt daran, dass dies ohne personelle Veränderungen vor der Kamera zu erreichen ist. Der Jury werden demzufolge erneut Bill Kaulitz, Conchita Wurst und Heidi Klum angehören. Daniel Rosemann betont: "Heidi bleibt Botschafterin für «Queen of Drags» in Deutschland."