«Shark Tank»: Neuer Sendeplatz führt zu steigenden Quoten

US-Quoten

Die Haie von ABC beißen zu: Der Wechsel von Sonntag auf Freitag hat der Gründershow einen deutlichen Anschub gegeben.

Als sehr gute Idee erweist sich der Sendeplatzwechsel von, in der zweiten Woche auf dem neuen Slot hat sich die ABC-Gründershow steigern können: Von 0,7 Prozent ging das Rating auf 0,8 Prozent hoch, damit wurde die Gründershow sogar Primetime-Sieger in der werberelevanten Zielgruppe. Auch die absolute Zuschauerzahl lag mit 4,37 Millionen etwas höher als vor einer Woche, als 4,14 Millionen Zuseher gezählt worden sind.lag danach dann auch noch deutlich über der Vier-Millionenmarke, das Rating betrug 0,7 Prozent – ein überzeugender Wert. FOX wurde mitZweitplatzierter, 0,7 Prozent standen als Rating für die mehrstündige Übertragung zu Buche.ist wieder mit neuen Folgen zurück, in den letzten beiden Wochen hat die CBS-Krimiserie pausiert. Mit 7,30 Millionen Zuschauern ab zwei Jahren setzte sie sich auch direkt wieder an die Spitze beim Gesamtpublikum. 0,6 Prozent wurden als Rating bei den 18- bis 49-Jährigen ausgewiesen, damit gingen 0,1 Prozentpunkte verloren.(6,91 Millionen) und(5,65 Millionen) haben davor ebenfalls 0,6 Prozent geholt.Zulegen konntebei NBC. Das Format schaffte nun auf 0,5 Prozent im Zielgruppen-Rating, zuletzt war es bei 0,4 Prozent stecken geblieben. Diehatte im Anschluss 0,6 Prozent vorzuweisen, die Reichweite stieg von 3,71 Millionen auf bis zu 3,85 Millionen.