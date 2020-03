«Big Brother»: Ein Promi gegen den Quotenschwund

Vermischtes

Sat.1 hat für die Montags-Liveshow zwei neue Teilnehmer angekündigt. Einen kennt TV-Deutschland schon.

Am Mittwochabend fielen die TV-Quoten der laufenden-Staffel erstmals unter die Marke von fünf Prozent. Der große Bruder ist auf dem Sendeplatz um 19 Uhr somit längst kein Hit mehr für den Sender aus München. Nun reagieren die Macher - und greifen zu einem altbekannten Kniff. Ein Prominenter soll die Zuschauerzahlen und Marktanteile in die Höhe treiben. Am Freitagabend hat Sat.1 Medienberichte bestätigt, wonach in der Montags-Live-Show kommende Woche (20.15 Uhr) zwei neue Bewohner einziehen. Einer davon ist Ersatzmann für Kandidat Mac, der das Haus am Dienstag dieser Woche freiwillig verlassen hatte. Und einer der beiden "Neuen" ist in der Tat so etwas wie ein Promi.Ex-«Promi Big Brother»-Kandidat Menowin Fröhlich, einst durch «Deutschland sucht den Superstar» bekannt geworden, wird normaler Bewohner der Staffel. Im-Interview sagt der Sänger, dass er echt Lust auf das Format habe und sich so eine Auszeit gönnen wolle.Der zweite Neueinzug am Montag ist derweil kein Promi. Hier setzen die Macher auf eine 40 Jahre alte Österreicherin namens Romana. Hier geht Sat.1 auf den oft geäußerten Zuschauerwunsch nach etwas älteren Kandidaten ein. Romana ist Angestellte und erklärt laut BB-Twitter-Account, dass sie keine Konflikte scheue.