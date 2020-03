Starkbieranstich: Politiker-Deblecken vor Absage

Vermischtes

Schuld ist die Ausbreitung des Coronavirus.

Es ist eine der meistgesehenen BR-Sendungen des Jahres: Das traditionelle Politiker-Derblecken am Münchner Nockherberg, das kommende Woche hätte stattfinden sollen. 2019 kam das Format auf 2,72 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. In diesem Jahr steht das Event nun ganz kurz vor einer Absage. Die veranstaltende Paulander Brauerei teilte am Freitagmittag mit, dass das Derblecken nicht wie geplant stattfinden könne. Maxi Schaffroth (kleines Bild) hätte durch den Abend führen sollen."Aktuell stehen die Zeichen eher in die Richtung - es ist noch keine offizielle Absage -, dass wir das Derblecken am Mittwoch nicht durchführen können. Die Politiker erhalten wohl die Anweisung von ihrer Behörde, die Veranstaltung nicht zu besuchen“, äußerte sich Andreas Steinfatt, der Chef von Paulaner in München.Vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) sei die Empfehlung herausgegeben worden, die Veranstaltung besser nicht zu besuchen. Der Hintergrund ist das sich ausbreitende Coronavirus, das weltweit immer mehr Veranstaltungen auf dem Gewissen hat. In Deutschland sind an dem Virus bis dato knapp 500 Menschen erkrankt, einen Todesfall gibt es nicht zu beklagen.