Ins Nichts laufendes Bond-Vorglühen hat dennoch Erfolg, «Unser Kiosk» floppt

Quotennews

Während Kabel Eins mit «Unser Kiosk» keinen Erfolg hat, genießt VOX dank eines Bond-Doppels große Aufmerksamkeit.



Eigentlich war gedacht, dass VOX mit einer Wiederholung des Daniel-Craig-Bond-Abenteuerssein Publikum auf den baldigen Kinostart des 25. offiziellen Bond-Films «Keine Zeit zu sterben» einstimmt. Doch nachdem die Verantwortlichen hinter der Bond-Reihe beschlossen haben, den Film von April auf November zu verschieben, wurde aus der Einstimmungs-Wiederholung schlicht eine keinen Anlass aufweisende, x-beliebige Wiederholung eines Kinofilms aus dem Jahr 2008. Die kam aber trotzdem bestens an: 2,35 Millionen Umworbene brachten VOX ab 20.15 Uhr sehr starke 7,9 Prozent Marktanteil ein.0,77 Millionen Werberelevante bedeuteten darüber hinaus sehr gute 8,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Ab 22.25 Uhr holte der erste Bond-Kinofilm,, 1,41 Millionen Fernsehende zu VOX. Damit kletterte VOX auf umwerfende 10,0 Prozent Marktanteil bei allen. Mit 0,41 Millionen Werberelevanten standen darüber hinaus sehr tolle 10,2 Prozent Marktanteil auf dem Zettel.Bei Kabel Eins lief es am Donnerstagabend schon betrüblicher:kam ab 20.15 Uhr nur auf 0,55 Millionen Neugierige, darunter befanden sich 0,24 Millionen Werberelevante. Mit 1,8 Prozent bei allen sowie 2,6 Prozent bei den Umworbenen standen nur ernüchternde Zahlen auf der Rechnung. Eine weitere Ausgabe verbesserte sich ab 22.10 Uhr wenigstens auf maue 2,9 und 4,1 Prozent Marktanteil.