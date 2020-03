Bei den Jungen stark wie seit 2018 nicht: So lief die «Sturm der Liebe»-Jubiläumswoche

Soap-Check

Mit einem Schneesturm, einer Geburt und Marktanteilen weit über zehn Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Und so geht es bei «Sturm der Liebe» weiter

Chapeau,! Die ARD-Dailynovela, die ihre Erstausstrahlungen mittlerweile in der Mediathek des Ersten feiert und immer einen Tag danach im Ersten um 15.10 Uhr, hat in der zurückliegenden Woche ihre 3333. Episode über die Bühne gebracht. Und da war einiges geboten: In einer Schneesturm-Nacht hat Eva ihr Kind auf die Welt gebracht. 1,61 Millionen Menschen sahen vergangene Woche die lineare Premiere der Schnapszahl-Folge und bescherten der Bavaria-Produktion 13,6 Prozent Marktanteil. Somit lag die Episode im Gesamtmarkt auf einem konstanten Niveau. Die 3332. Folge holte am Montag zurückliegender Woche etwa 1,59 Millionen Zuschauer, am Donnerstagnachmittag schalteten 1,64 Millionen Menschen Das Erste ein, um sich in den Fürstenhof entführen zu lassen.Die Besonderheit der vergangenen Woche war derweil bei den 14- bis 49-Jährigen zu finden. Bis zur vergangenen Woche kam «Sturm der Liebe» in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen zwei Mal auf zweistellige Quoten. Das war Ende Januar der Fall, als die Dailynovela auf starke 12,9 Prozent Marktanteil kletterte sowie am 18. Februar, dem Dienstag vor den Faschings-Feierlichkeiten (hier genau 10,0%).In der zurückliegenden Woche derweil übersprangen alle von Montag bis Donnerstag gesendeten Episoden den Wert von zehn Prozent. Direkt am Montag wurde mit 13,3 Prozent bei den Jungen sogar ein neuer Jahresrekord aufgestellt. Zuletzt lief es bei den Jungen für die Produktion sogar im September 2018 besser (mit 14,3%). Die eigentliche Jubiläums-Ausgabe am Dienstag kam dann auf starke 12,2 Prozent Marktanteil, am Mittwoch und Donnerstag standen noch 11,7 und 10,8 Prozent Marktanteil geschrieben. Nur am Freitag lief es mit 5,8 Prozent deutlich schwächer. In den nächsten Monaten müssen sich die ARD-Gremien übrigens wieder damit befassen, ob sie der Serie eine nochmalige Verlängerung zugestehen – meist wird dann über um die 400 Episoden gesprochen. Mehr Werbung in eigener Sache kann «Sturm der Liebe» eigentlich nicht machen.Wie aufwändig übrigens der Dreh zu Folge 3333 wirklich war, haben die Macher vor wenigen Tagen nochmals gezeigt. Über seine Social-Media-Kanäle und auch über YouTube haben die Produzenten ein rund sieben Minuten langes Making-Of-Video des Spektakels veröffentlicht.Dirk plagt das schlechte Gewissen gegenüber Tim. Daraufhin stellt Dirk Nadja zur Rede, wie lange sie Tim die Schwangerschaft noch vorspielen möchte. Es kommt zum Streit und Nadja stürzt, mit fatalen Folgen ... Als Fabien aus Leipzig zu Besuch kommt, bittet Michael Natascha, ihre Probleme nicht zu erwähnen. Natascha ist hin- und hergerissen, ob sie Michaels Tablettensucht verschweigen soll. Lucys Kuss hat Bela ziemlich durcheinandergebracht und Lucy befürchtet, ihn überfordert zu haben. Und damit hat sie nicht ganz Unrecht. Denn um Lucys Erwartungen zu entsprechen, gibt Bela kurze Zeit später den Draufgänger und küsst Lucy leidenschaftlich in einem Gästezimmer.