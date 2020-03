Köln statt Cannes: MG RTL D will Produzententag öffnen

Vermischtes

Das Event soll im Mai stattfinden - vorausgesetzt, der grassierende Corona-Virus ist bis dahin eingedämmt.

Immer mehr Events, auch welche der TV-Branche, fallen dem Corona-Virus zum Opfer. Am Mittwoch wurde etwa die internationale Fernsehmesse MIPTV abgesagt. Die Mediengruppe RTL Deutschland plant nun, den eigenen und seit weit über einem Jahrzehnt in Köln fest etablierten Produzentenempfang des Hauses als Netzwerk-Event für die Entscheider der gesamte Branche zu öffnen. Der Produzentenempfang 2020 findet am 11. Mai 2020 in Köln-Deutz statt - allerdings mit der Einschränkung, dass bis dahin der Corona-Virus eingedämmt ist.Henning Tewes, COO Programme Affairs & Multichannel sowie Co-Geschäftsleiter von TVNOW: “Wir nehmen Corona sehr ernst: Für unsere Mitarbeiter und Partner, Wettbewerber und Gäste. Gleichzeitig schauen wir auf die Zeit danach. Unsere Branche erlebt hochspannende Zeiten. Wir würden uns daher sehr freuen, wenn neben den zahlreichen Produzenten auch die Entscheider weiterer Sender und Streamer unserer Einladung folgen und den fest etablierten und bislang exklusiven Produzentenempfang unseres Hauses zu einem gemeinsamen Netzwerk-Event machen.“Beim seit 13 Jahren stattfindenden Produentenempfang sind über 400 Produzenten, Kreative und Talents der Branche anwesend. Sie tauschen sich in entspannter Atmosphäre bei Blick auf Rhein und Kölner Dom über die aktuellen Themen und Trends aus.