Überraschendes «Bachelor»-Finale mit Quotensprung trotz Fußball

Quotennews

Keine Rose bei der letzten Entscheidung. Das gab es noch nie! Sebastian Preuss hat seine große Liebe vor einem Millionenpublikum nicht gefunden. Zum Trost gabs die höchste Sehbeteiligung abseits des Fußballs und ein ordentliches Plus im Vergleich zu den Vorwochen.

Überraschung zum Finale! In Staffel zehn gingen die 22 Herzdamen zum ersten Mal leer aus.Sebastian Preuss war ehrlich zu den Finalistinnen und vergab keine letzte Rose. Statt obligatorischer Beziehung, die schon in wenigen Monaten beendet sein wird, ist dieses Mal schon direkt nach Drehende Schluss. Trotz großer Konkurrenz durch den DFB-Pokal im Ersten versammelte «Der Bachelor» zum ersten Mal seit sechs Wochen wieder über zweieinhalb Millionen Zuschauer. Für das Finale interessierten sich insgesamt 2,59 Millionen Zuseher aus allen Altersgruppen. Im Halbfinale waren es noch 300.000 weniger. So freute sich RTL schon beim Gesamtpublikum über gute 8,6 Prozent Marktanteil, höher hinaus ging es seit dem 15. Januar in Folge zwei nicht mehr.In der werberelevanten Zielgruppe ergatterte «Der Bachelor» ein sattes Plus von 1,1 Prozentpunkten im Vergleich zur Vorwoche. Am Ende standen sehr starke 15,9 Prozent Sehbeteiligung zu Buche. Bei den 14- bis 49-Jährigen platzierte sich die Kuppelshow mit 1,48 Millionen Zuschauern nur ganz knapp hinter dem DFB-Pokal. Im Vergleich zum vorangegangenen Staffelfinale schlug sich die zehnte Runde allerdings deutlich schwächer. Vor einem Jahr holte das Finale noch stattliche 18,1 Prozent Zielgruppen-Marktanteil. Vor zwei Jahren lag die Sehbeteiligung sogar noch über 20 Prozent. Auf sehr hohem Niveau ließ der aktuelle «Bachelor» also leicht Federn. In der kommenden Woche erwartet Fans der Sendung noch eine Jubiläums-Ausgabe.Im Anschluss an den «Bachelor» machtemit zahlreichen Themen erfolgreich weiter. Der Coronavirus, Flüchtlingsströme und natürlich Laura Müller mit Partner Michael Wendler versammelten ab 22.25 Uhr noch 0,78 Millionen klassisch Umworbene. So hielt sich das Magazin bei weiter starken 15,9 Prozent Marktanteil. Beim Gesamtpublikum ging die Beteiligung sogar auf sehr gute 9,9 Prozent nach oben, da 1,68 Millionen Zuschauer dranblieben. Der RTL-Mittwoch war am Abend mal wieder ein voller Erfolg.