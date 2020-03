RTL-Nachmittag: Livesendung treibt «Marco Schreyl» ins Zweistellige und verhilft Henssler zu Rekord

Quotennews

Der Corona-Virus-Talk fuhr die zweitbeste Quoten der neuen Nachmittags-Gesprächssendung ein.

Live rockt! Die RTL-Nachmittagstalkshowwurde am Mittwoch ab 16 Uhr erstmals live und ohne doppelten Boden ausgestrahlt. Zu sehen waren Gespräche und Tipps rund um das sich zur Zeit ausbreitende Corona-Virus. Rund 265.000 umworbene Zuschauer verfolgten die filmpool-Produktion, die es somit auf 10,0 Prozent Marktanteil in der wichtigen Zielgruppe schaffte. Für «Marco Schreyl» war es die zweitbeste Quote in der knapp vierwöchigen Sendungshistorie. Insgesamt kam der Talk auf 0,66 Millionen Zuschauer – bis dato liefen nur vier Episoden stärker.Zu einem Rekord getrieben wurde die nachfolgende Sendung. Fleißig am Herd aktiv waren wieder drei Kandidaten im 17-Uhr-Format. Damit wurden am Mittwoch im Schnitt 11,1 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen erreicht. Die bisherige Top-Quote lag bei 10,3 Prozent, diese wurde am 14. Februar erreicht. Am Mittwoch nun waren es 0,67 Millionen Menschen ab drei Jahren, die durchschnittlich mit von der Partie waren.Recht stark nachgefragt war übrigens auch das RTL-Mittagsmagazin, das ab der Mittagsstunde für 120 Minuten das RTL-Programm füllte. Bei den Umworbenen holte die Sendung, die sich natürlich auch mit dem Corona-Virus befasste, im Schnitt 15,9 Prozent Marktanteil. 0,87 Millionen Menschen sahen das RTL-Mittagsmagazin. Das davor und das danach gesendete Format kamen jeweils auf passable 12,3 Prozent – dabei handelte es sich um einen Re-Run von «Der Blaulicht-Report» und «Die Superhändler».