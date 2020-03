Mirjam Meinhardt als neue Moderatorin für das «ZDF-Morgenmagazin»

Köpfe

Ab dem 9. März verstärkt ein neues Gesicht das Moderatorenteam der morgendlichen Nachrichten- und Informationssendung.

Die Journalistin Mirjam Meinhardt ist ab Montag, den 9. März 2020 für die Moderation im «ZDF-Morgenmagazin» zuständig. Sie kommt in der Frühschiene des Magazins von 5.30 Uhr bis 7.00 Uhr zum Einsatz. Somit ersetzt sie Wolf-Christian Ulrich, der seit November 2019 als Korrespondent im ZDF-Studio Wien tätig ist. DAS ZDF produziert die morgendliche Nachrichten- und Informationssendung im zweiwöchentlichen Rhythmus und berichtet über tagesaktuelle Themen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Sport.Die gebürtige Hessin studierte Publizistik und BWL in Mainz und Krakau und war von 2003 bis 2005 als freie Mitarbeiterin beim Hessischen Rundfunk tätig. Auch für die Tageszeitung „taz“ arbeitete sie zwei Jahre lang im Auslands- und Wirtschaftsbereich. Zusätzlich zur Tätigkeit in der Redaktion sammelte sie beim SWR auch als Moderatorin schon Erfahrungen. Zurzeit lebt sie in Baden-Baden und Berlin. „Mirjam Meinhardt ist ein Interview-Profi und überzeugt durch ihre natürliche Ausstrahlung. Die Zuschauer am frühen Morgen können sich auf ein frisches Gesicht und eine kompetente und sympathische Moderatorin freuen“, so Andreas Wunn, der Leiter der Redaktionen «ZDF-Morgenmagazin» und «ZDF-Mittagsmagazin».Ebenfalls als Moderatoren in der Frühschiene sind beispielsweise Jochen Breyer und Charlotte Pons aktiv. Zum Team in der Spätschiene gehören hingegen Dunja Hayali, Mitri Sirin und Harriet von Waldenfels. 1992, als das Magazin erstmals auf Sendung ging, moderierten es auch schon Personen wie Gundula Gause, Peter Frey und Maybrit Illner.