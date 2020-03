«SOKO Hamburg»: Drehstart für Staffel drei

TV-News

Die «SOKO Hamburg» rückt wieder zum Einsatz raus: Gedreht werden 13 neue Folgen.

Pegah Ferydoni schlüpft wieder in die Rolle der Hauptkommissarin Sarah Kahn: Das ZDF dreht aktuell die dritte Staffel von. In Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen entstehen derzeit 13 Folgen der Krimiserie. Vor der Kamera stehen unter anderem auch Marek Erhardt, Anna von Haebler, Garry Fischmann und Paula Schramm. Regie führen unter anderem Sven Nagel und Esther Bialas.Die Drehbücher stammen von Meriko Gehrmann, Etienne Heimann, Niels Holle, Frederik König, Jakob Schreier, Katja Töner, Miko Zeuschner und anderen. Als Produktionsfirma fungiert die Network Movie Film- und Fernsehproduktion. Jutta Lieck-Klenke ist als Produzentin tätig. Peter Jännert und Silvia Lambri sind die verantwortlichen ZDF-Redakteure. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Juli 2020. Die Sendetermine stehen noch nicht fest.Für alle, die die ersten beiden Staffeln versäumt haben – so beschreibt das ZDF den Inhalt der Serie: Die Elbe ist das verbindende Element zwischen Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen und bietet der Dreiländer-SOKO eine Vielfalt an Schauplätzen und Fällen, die von St. Pauli über den Hamburger Hafen, das Alte Land bis nach Dithmarschen reichen. Daher liegt das Kommissariat der «SOKO Hamburg» am Rande der Stadt direkt an der Elbe. Von dort aus können die Kommissare viele Einsatzorte auch mit dem Boot erreichen.