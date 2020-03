Der Podcast zur Show: Gil Ofarim podcastet über «The Masked Singer»

Radio

Vom Grashüpfer zum Maskenflüsterer: Gil Ofarim begleitet die neue «The Masked Singer»-Staffel mit einem offiziellen Podcast zur Show.

Erst landete Gil Ofarim als Grashüpfer in der Debütstaffel vonauf dem Silberrang, nun hü-hüpft er sprechend in die Gehörgänge der «The Masked Singer»-Fans: Der Sänger und «Let's Dance»-Gewinner wird nämlich zum Podcaster. Wie 'spot on news' meldet, startet pünktlich zur zweiten «The Masked Singer»-Staffel ein offizieller Begleit-Podcast, bei dem Gil Ofarim als Gastgeber fungieren wird. Ofarim wird darin aus dem Nähkästchen plaudern, über die Identität der neuen «The Masked Singer»-Stars rätseln und auch Interviewgäste hinter dem Mikrofon begrüßen.Ofarim, der erst kürzlich sein neues Album "Alles auf Hoffnung" veröffentlichte, glaubt, das Erfolgsgeheimnis hinter «The Masked Singer» zu kennen: Er sieht eine universelle Ausstrahlung in dem Format, die sonst im deutschen Fernsehen weitestgehend verschwunden sei. "Ich glaube, es ist verdammt lange her, dass der Fernseher zuhause lief und die Oma, Vater und Mutter und auch die Kinder gemeinsam vor der Mattscheibe saßen und eine Sendung geguckt haben, ohne auf ihr Handy zu schauen."ProSieben holt im Rahmen der zweiten Staffel nicht nur Gil Ofarim in einer neuen Position zurück – auch das beliebte, flauschige Monsterchen meldet sich zurück. Nicht nur, dass es Matthias Opdenhövel in mehreren Werbespots zur zweiten Staffel unterstützt, es wird auch zum Instagram-Star : Die rosarote, freundliche «The Masked Singer»-Figur (in Staffel eins von Susi Kentikian verkörpert) hat parallel zum Instagram-Account der TV-Show seinen eigenen Account gestartet und wird dort künftig seine Fans durch seinen Alltag führen. Die zweite «The Masked Singer»-Staffel startet am 10. März bei ProSieben – natürlich zur besten Sendezeit, also um 20.15 Uhr.