Kein großes Comeback für «Wir werden groß»

Quotennews

Die neue Folge der Langzeit-Doku bei VOX schließt sich an die fallenden Werte der letzten Staffel an.

2017 lief bei VOX erstmals die Doku «Die wunderbare Welt der Kinder». Die Reihe wurde kurz darauf inumbenannt und in eine Langzeit-Doku umgewandelt. Der Sender begleitet zwölf Kinder beim Erwachsenwerden und dokumentiert ihre Entwicklung über die Jahre hinweg. Im Zentrum der beiden neuen Folgen diesen März steht das Thema Familie und es wird ein Blick auf die unterschiedlichen Familienkonstellationen geworfen, in denen die inzwischen 8- und 9-Jährigen aufwachsen. Zudem müssen die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern verschiedene Herausforderungen meistern. Die erste Folge der neuen Staffel lockte an diesem Montagabend ab 20.15 Uhr allerdings nur 0,82 Millionen Zuschauer und erzielte somit einen niedrigen Marktanteil von 2,7 Prozent. In der Zielgruppe schalteten 0,40 Millionen Menschen ein, die für eine ebenfalls recht maue Quote von 4,8 Prozent sorgten.2019 war Folge eins bei den 0,71 Millionen Jüngeren mit einer Sehbeteiligung von 7,8 Prozent recht gut gestartet. Insgesamt kam man bei einem Publikum von 1,12 Millionen Menschen auf akzeptable 3,7 Prozent. Folge zwei stürzte daraufhin auf maue 2,9 Prozent ab und auch in der Zielgruppe erreichte man nur noch 5,5 Prozent. Der Abwärtstrend hielt somit auch bei der ersten neuen Episode an.Im Anschluss an die zweistündige Folge wurde eine Episode des deutlich beliebterenausgestrahlt. Die Sendung hielt sich ähnlich stabil wie in den vorherigen Wochen und erreichte 0,62 Millionen Fernsehende. Den Marktanteil steigerte VOX somit auf akzeptable 4,1 Prozent, während man sich bei den Umworbenen leicht auf 5,1 Prozent verbesserte.