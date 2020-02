Katzenberger ist zurück: Die Doku-Soap mit der Kult-Blondine geht weiter

TV-News

Ende März dürfen sich Fans auf neue Folgen auf Mallorca freuen. RTLZWEI gibt weitere Einblicke in das Familienleben von Daniela und Luca.

Wie geht es mit Danielas und Lucas Leben auf Mallorca weiter? Und wie haben sie den Tod von Lucas Vater Costa Cordalis überwunden? Diese Fragen will RTLZWEI den Zuschauern ab dem 25. März, immer mittwochs ab 20.15 Uhr mit neuen Ausschnitten aus dem Leben der beiden zusammen mit Töchterchen Sophia beantworten. Daniela Katzenbergers Doku-Soap geht weiter und zum zweiten Mal heißt es:, nachdem in früheren Jahren bei RTLZWEI bereits die Hochzeit und das Babyglück gefeiert wurden.Mit den insgesamt drei Episoden aus dem Vorjahr war der Kölner Sender bereits sehr erfolgreich. Mit zahlreichen Fans hinter sich zieht das Leben der Kult-Blondine bei den TV-Zuschauern noch immer. Jede Ausgabe fuhr 2019 siebenstellige Reichweiten ein. Sowohl bei Jung als auch bei Alt war “die Katze” mit Luca und Sophia ein Erfolg, damit stellt sie noch immer eines der stärksten RTLZWEI-Formate. In der Zielgruppe erfreute sich «Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca» in der Vergangenheit an 7,2, 8,1 und 7,9 Prozent Marktanteil. Statt Montag geht es dieses Mal mittwochs auf Sendung.Direkt zum Beginn der neuen Folgen steht Tochter Sophia mit ihrer großen Geburtstagsparty im Mittelpunkt. Zudem will Mama Iris wieder Oma werden - doch mit der Nachwuchsplanung will es nicht so recht klappen. Daneben reißt der Tod von Costa eine schmerzliche Lücke in die Familie. Mit Lucas an ihrer Seite muss Daniela diese Herausforderungen neben dem ganz normal-verrückten Alltag wieder mit Witz, Emotionalität und Charme meistern.