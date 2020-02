«Let's Dance» geht wieder auf Tour

Vermischtes

Was 2019 klappte, wird auch 2020 für die erfolgreiche RTL-Show anstehen: Erneut wird es eine «Let's Dance»-Tour geben.

Man mag uns die forcierte Metapher verzeihen, doch 2019 wagte sichauf neues Parkett: Die erfolgreiche RTL-Tanzshow wagte sich aus dem Fernsehstudio in die freie Wildbahn und tourte durch Deutschlands Hallen. Die Tournee war ein Hit: Die Karten waren laut RTL-Angaben restlos ausverkauft. Und da die Show dieses Jahr auch im Fernsehen großartig gestartet ist, ist diese Meldung hier wohl nur konsequent:Wie RTL bekannt gibt, wird es auch dieses Jahr eine «Let's Dance»-Livetour geben. Daniel Hartwich wird sie moderieren und die altbekannte «Let's Dance»-Jury, bestehend aus Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi, wird mit auf Tour gehen und die Tänze bewerten, die das Saalpublikum präsentiert bekommt. Welche Stars und Profis mit von der Partie sein werden, steht noch nicht fest.Die Tour wird am 3. November 2020 in Riesa beginnen und außerdem in Leipzig, Mannheim, Hannover, Oberhausen, Nürnberg, Berlin, Bremen, Düsseldorf, Köln, Hamburg, Braunschweig, Dortmund, Frankfurt am Main, Stuttgart und München Halt machen. Einzelne Termine werden aus planungstechnischen Gründen allerdings ohne Motsi Mabuse stattfinden.