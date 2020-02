Nach «9-1-1»-Erfolg: Sky1 dreht mit Ableger weiter auf

VORAB TV-News

Serien-Offensive beim Entertainment-Sender: Sky1 schnappt sich eine weitere Ryan-Murphy-Produktion.

Die Serien-Offensive bei Sky-Sender Sky1 geht weiter. In den kommenden Wochen wird der Kanal unter anderem die amerikanischen Sitcoms «Schooled» und «The Unicorn» in sein Programm aufnehmen. Dabei bleibt es aber nicht. Ab April kommt auchhinzu. Sky bestätigte Quotenmeter.de, dass man den Ableger von «9-1-1» ab 8. April um 20.15 Uhr bei Sky1 (und natürlich flexibel auf Abruf) zeigen werde. «9-1-1-», das in seiner dritten Staffel beim Sender zur Zeit teils mehr als 100.000 lineare Zuschauer am Mittwochabend verbucht, ist aktuell eine der gefragtesten Serien beim Kanal. Im Ableger zieht Feuerwehrmann Owen (Rob Lowe) von Manhattan nach Austin, um unterstützt von Rettungssanitäterin Michelle (Liv Tyler) eine neue Station aufzubauen - und im Lone Star State Leben zu retten.Im Gegensatz zu vielen Serien-Spin-offs dreht sich diese Serie nicht um bereits eingeführte Figuren, sondern schickt mit Rob Lowe und Liv Tyler ein ganz neues Star-Duo in gefährliche Notfalleinsätze. Mit der Mutterserie hat der Ableger jedoch die spannende Action und rasante Inszenierung verschiedenster Unfall- und Katastrophenszenarien gemeinsam. Auch die oft dramatischen Backstorys der einzelnen Figuren fehlen nicht. In den USA debütierte die Serie im Januar vor mehr als elf Millionen Zuschauern bei FOX, inzwischen kommen die Episoden auf um die sechs Millionen. Das Original hat leicht höhere Reichweiten.Die erste «9-1-1: Lone Star»-Staffel, kreiert von Brad Falchuk, Tim Minear und Ryan Murphy, wird auf zehn Episoden kommen. Die Chancen für eine Verlängerung dürften angesichts der Performance in den USA ziemlich gut stehen.