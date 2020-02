«SmackDown» und «Dateline» teilen sich Zielgruppen-Sieg

US-Quoten

NBC und FOX haben am Freitag besonders bei den jungen Zuschauern gepunktet, der Gesamtsieg ging aber an CBS‘ «Hawaii Five-0».

Den Zielgruppen-Sieg bei den umworbenen 18- bis 49-Jährigen mussten sich am Freitag NBC und FOX teilen. Bei ersterem Network kam dieum 22 Uhr auf ein Rating in Höhe von 0,7 Prozent, auf dem 21-Uhr-Slot waren 0,5 Prozent drin. Insgesamt wurde das Nachrichtenmagazin von bis zu 3,83 Millionen Menschen gesehen. Weiterhin bei 0,4 Prozent liegt, 3,60 Millionen Zuschauer waren ab 20 Uhr dabei und damit ähnlich viele wie vor einer Woche.FOX verzeichnete dank0,7 Prozent beim Rating, im Schnitt sahen 2,49 Millionen US-Bürger zu. Bei 0,6 Prozent lagen die CBS-Krimiserienund, 0,1 Prozentpunkte gingen somit binnen Wochenfrist abhanden. Mit 6,54 Millionen Zusehern wurde letztgenannte Serie Marktführer beim Gesamtpublikum. Kleiner Wermutstropfen: In der vergangenen Woche waren noch 0,35 Millionen Zuschauer mehr zugegen.Bei ABC meldete sichum 20 Uhr mit einer Doppelfolge zurück, mit je 0,5 bzw. 0,4 Prozent beim Rating lag man auf bekanntem Niveau. Drei Millionen Zuschauer hatte die erste Premiere, auf 2,40 Millionen ging es dann mit der zweiten runter.lag danach bei 0,4 Prozent.