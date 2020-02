ABC-Serien legen leicht zu: Vor allem «Station 19» und «Greys» punkten

US-Quoten

Mit den beiden Krankenhausserien hat ABC am Donnerstag insbesondere bei den jungen Zusehern gepunktet. Aber auch für «Young Sheldon» lief es bei CBS einmal mehr blendend.

Das «Grey’s»-Spin-offhat mit der neuesten Folge von Donnerstag Zuschauer dazugewonnen: 6,27 Millionen Menschen ab zwei Jahren sahen um 20 Uhr zu, damit wurden binnen Wochenfrist rund eine Viertel Million Zuschauer zurückgeholt. In der werberelevanten Zielgruppe erreichte ABC ein Rating von 1,0 Prozent, vor einer Woche war das Format noch knapp an der Ein-Prozent-Hürde gescheitert. Den Tagessieg sicherte sich die Mutterserie, die im Anschluss 1,1 Prozent holte. Die Reichweite belief sich auf 5,99 Millionen, auch das war gegenüber der Vorwoche eine klare Steigerung um über eine halbe Million.fiel um 22 Uhr auf 0,6 Prozent zurück, 3,66 Millionen Zuseher waren für die Dramaserie zugegen.Mit rund neun Millionen Zuschauern belegtemal wieder den ersten Platz beim Gesamtpublikum, auch in der Zielgruppe lief es für die CBS-Sitcom angesichts von 1,0 Prozent sehr gut. Der 22-Uhr-Freshmanhat in Woche drei erstmals keine Zuschauer mehr verloren: 4,69 Millionen Amerikaner sahen zu, die ersten beiden Episoden der Dramaserie brachten es auf 4,81 Millionen sowie 4,41 Millionen. Mit 0,4 Prozent blieb das Rating zwar ausbaufähig, aber immerhin stabil.(beide 0,7 Prozent) sowie(0,6 Prozent) liefen dazwischen besser.Nach wie vor viel zu blass bleibt der «Riverdale»-Ablegerbei The CW mit nur 0,1 Prozent bei den Werberelevanten. Bei 0,54 Millionen lag die Gesamtreichweite und damit auf einem ähnlich enttäuschenden Niveau wie vor Ablauf der Wochenfrist. Um 21 Uhr zeigte der US-Sender das Specialim Rerun, das ebenfalls bloß ein Rating in Höhe von 0,1 Prozent schaffte.