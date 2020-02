Madefor Film wird neue Fiction-Tochter von Endemol Shine

Wirtschaft

Somit füllt Endemol die Lücke, die durch das Wegbrechen von W&B TV (jetzt bei Leonine) entstand.

Endemol Shine Germany hat wieder eine Fiction-Tochter. Das heißt, dass das Unternehmen die durch den Weggang von W&B TV (jetzt unter dem Leonine-Dach unterwegs) entstandene Lücke geschlossen hat. Nanni erben, bis 2019 Mitgeschäftsführerin der Wiedemann und Berg TV, macht mit ihrem vertrauten Team und namhaften Neuzugängen weiter – unter dem Firmennamen Madefor Film.Produzentin Nanni Erben, bis 2019 Mitgeschäftsführerin der Wiedemann und Berg TV, macht mit ihrem vertrauten Team und namhaften Neuzugängen weiter. MadeFor heißt die neue Produktionsfirma in Berlin, die als 100%ige Tochter der Endemol Shine Gruppe ab sofort für spannende Unterhaltung steht. MadeFor kreiert Premiuminhalte wie Filme, Serien und Reihen. Die MadeFor Film GmbH wird unter der Geschäftsführung von Nanni Erben und Gunnar Juncken für den nationalen und internationalen Markt produzieren. Unterstützung kommt dabei von Grimmepreisträger und Erfolgsautor Ralf Husmann, der das Team ab sofort als Showrunner komplettiert. Ein erstes Projekt ist schon an Land gezogen: Die neue TVNow-Sitcom «Mirella Schulze rettet die Welt». Für Madefor Film sind die Produzentinnen Rima Schmidt und Tasja Abel neu an Bord. Schmidt war zuletzt für die H&V Entertainment tätig. Abel kommt von Dynamic Television und wird für internationale Koproduktionen verantwortlich sein.