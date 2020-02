Fokus auf Scripted Reality: RTLplus nimmt «Die Schulermittler» ins Programm

TV-News

Das langjährige 17-Uhr-Format von RTL wird beim Best-Ager-Sender ab März am Vormittag untergebracht sein.

Der Kölner TV-Sender RTLplus , der weite Teile seines Daytime-Programms mit alter RTL-Ware (besonders gerne mit Gerichtsshows von damals bestückt), gräbt ab April die einstige Nachmittagssendungaus. Das Format aus dem Hause Stampfwerk lief einige Jahre lang nachmittags um fünf – wird nun beginnend am 16. März werktags um 10.05 Uhr sein Zuhause bei RTLplus finden.Von dem Format, Geschichten von Schul-Sozialarbeiten erzählt, sollen immer bis mittags um zwölf Uhr vier Episoden am Stück gesendet werden. Die Produktion reiht sich ein in andere einstige RTL-Nachmittagsformate. Am Morgen zeigt RTLplus «Das Jugendgericht», danach «Staatsanwalt Posch ermittelt» und «Das Strafgericht».Von den «Schulermittlern» entstanden einst übrigens mehr als 350 Episoden, es wurde damals so viel produziert, dass sogar ein zweites Ermittler-Team eingeführt wurde. Die Episoden des zweiten Teams setzte dann auch die Produktionsfirma Norddeich TV (heute RTL Studios) um. Somit wurde auch der Grundstein gelegt für die spätere Norddeich-Arbeit am ebenfalls langjährigen 17-Uhr-Format «Betrugsfälle».