Steile Vorlage für Klaas: «The Big Bang Theory» dreht am späten Abend mächtig auf

Quotennews

Den Mad Monday eröffnete derweil einmal mehr Ableger «Young Sheldon» mit passablen Ergebnissen.

ProSiebens Mad Monday hat in dieser Woche für teils herausragende Marktanteile gesorgt; und Klaas Heufer-Umlauf gewissermaßen unter Druck gesetzt. Seine Late-Night-Sendung «Late Night Berlin» kehrt kommende Woche ins Programm des Privatsenders zurück; wie üblich um kurz nach 23 Uhr. In dieser Woche liefen zu dieser Zeit noch zwei Re-Runs von Chuck Lorres US-Sitcom. Sie holten herausragende Quoten. Gemessen wurden zunächst 15,0, dann sogar 17,1 Prozent Marktanteil – die Führung in diesem Timeslot war ProSieben also sicher. Zu später Stunde sahen noch 0,79 und 0,80 Millionen Menschen die Serie.Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ProSieben übrigens schon vier Episoden der Serie gezeigt; gestartet um 21.15 Uhr, holte das Format rund um Sheldon Cooper 9,2 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen, steigerte sich dann im Verlauf aber auf 10,0, 10,6 sowie 14,1 Prozent. Die Primetime eröffnet hatte Ablegermit einer neuen und einer alten Folge. Die Erstausstrahlung punktete mit 11,5 Prozent Marktanteil bei Jungen (gesamt: 1,39 Millionen). Somit kommt der Ableger zwar nicht an das Original heran, beschert ProSieben aber dennoch tolle Ergebnisse. In den zwei Wochen zuvor holte die Serie um 20.15 Uhr 9,7 sowie 11,9 Prozent Marktanteil.Recht stark unterwegs war auch: Das um 19.05 Uhr gestartete Vorabendmagazin punktete am Montag mit 12,1 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Die Sehbeteiligung beim Publikum ab drei Jahren lag laut Messung bei 1,33 Millionen Menschen.