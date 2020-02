Neue Abenteuerserie bei Kabel Eins: «Blood & Treasure» mit mauem Start

Quotennews

Sehr ausbaufähig sind die Werte von «Blood & Treasure» bei Kabel Eins. RTLZWEI hatte mit Filmen die eindeutig besseren Karten.

Ausführende Produzenten von «Blood & Treasure» Mark Vlasic

Marc Webb

Howard T. Owens

Ben Silverman

Taylor Elmore

Matthew Federman

Stephen Scaia

Kabel Eins unterbricht seinen Wiederholungs-Modus am Freitagabend für eine kurze Zeit und strahlt ab sofort die US-Abenteuerserieaus, welche erst Anfang des Jahres im Pay-TV ihre Deutschlandpremiere feierte. Die ersten drei von 13 Folgen hatten quotenmäßig noch viel Luft nach oben:Bei 3,8, 3,4 sowie 3,6 Prozent lagen die Marktanteile in der werberelevanten Zielgruppe ab 20.15 Uhr, nur bis zu 0,28 Millionen 14- bis 49-Jährige waren mit von der Partie. Beim Gesamtpublikum sank die Reichweite von Episode zu Episode: Waren zu Beginn noch 0,82 Millionen Menschen auf den Serien-Neustart neugierig, waren danach nur noch 0,77 Millionen sowie 0,67 Millionen Zuseher an Bord. Die Gesamtmarktanteile lagen bei 2,7 und 2,8 Prozent.schnitt im Re-Run zu später Stunde besser ab, die Zielgruppen-Quote kletterte auf 4,4 Prozent.RTLZWEI hat durch die Bank weg mit Filmen überzeugt:brachte es zur besten Sendezeit auf stolze 8,4 Prozent Marktanteil, 1,28 Millionen Zuschauer waren dabei.undverbuchten anschließend 6,6 sowie 6,8 Prozent bei den Umworbenen.