RTL: «WWM?»-Sonderschicht im März

TV-News

Günther Jauch sendet im März an zwei Tagen hintereinander. «Der Bachelor» feiert quasi Geburtstag.

Der Kölner Sender RTL wird im März ausnahmsweise mal dienstags eine neue Folge der Quizshowausstrahlen. Am 10. März, also nach dem Ende der dienstäglichen «Deutschland sucht den Superstar»-Folgen wird Günther Jauch ausnahmsweise auch dienstags auf Sendung gehen und eine von 20.15 bis 23 Uhr dauernde Ausgabe der Endemol-Shine-Produktion umsetzen. Nicht uninteressant: Am gleichen Abend laufen die Staffelstarts von «Die Höhle der Löwen» (VOX) und «The Masked Singer» (ProSieben).In der gleichen Woche ist das Quizformat auch schon montags zu sehen – wie gewohnt zweistündig ab 20.15 Uhr. Ein Special zeigt der Sender in jener Sendewoche auch mittwochs – dann nämlich gibt es beim «Bachelor» Grund zum Feiern. Die Kuppelshow wird zehn.Am 11. März steht deshalb zur besten Sendezeit ein zweistündigesan. Eine Woche zuvor wird der aktuelle Rosenkavalier seine letzte Blume verteilen. Im Special will RTL ein Best-Of aus den bisherigen Staffeln servieren.