Geglückter Staffelstart für «Das große Promibacken»

Quotennews

Das dürfte Sat.1 munden: «Das große Promibacken» kommt dieses Jahr besser aus dem Startblock als noch 2019.

Das Teilnehmerfeld Kevin Kuske

Ulla Kock am Brink

Stefanie Hertel

Massimo Sinató

Rebecca Mir

Angelina Heger

Raphaël Vogt

Ross Antony

Sat.1 startete am Mittwochabend die nunmehr vierte Staffel seiner Wettbewerbssendung. In der Auftaktausgabe sollten die namhaften Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker ihr Lieblingsrezept vorstellen und somit Einblicke in ihre Backvorlieben geben. Danach ging es an den französischen Klassiker Tarte Tatin und an die Aufgabe, eine persönliche Motivtorte zu kredenzen, mit der sie quasi eine essbare Visitenkarte abliefern sollten.1,74 Millionen Menschen wollten sich das ab 20.15 Uhr nicht entgehen lassen, somit standen Sat.1 gute 6,3 Prozent Marktanteil auf der Rechnung. 0,76 Millionen Werberelevante führten für den Privatsender derweil zu sehr guten 9,3 Prozent in der Zielgruppe. Zum Vergleich: 2019 eröffnete die dritte «Das große Promibacken»-Staffel noch mit mäßigen 5,4 und 7,2 Prozent Marktanteil.Ab 22.55 Uhr stand diesen Mittwochabend einmal mehrauf dem Programm. Gegenüber dem Lead-in gingen der Rankingshow einige Fernsehende verloren. 0,82 Millionen Interessenten ab drei Jahren bedeuteten mäßige 5,3 Prozent Marktanteil insgesamt, 0,33 Millionen Werberelevante glichen wiederum akzeptablen 7,4 Prozent Marktanteil.