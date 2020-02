«Kitchen Impossible» meldet sich in beachtlicher Form zurück

Quotennews

Rund um «Kitchen Impossible» bestand diesen Sonntagabend bei VOX aber etwas Luft nach oben.

Nach kurzer Pause seit der letzten neuen Folge meldete sicham Sonntagabend zurück: Zum Auftakt des jüngsten Schubs an Kochherausforderungen in verschiedenen Ländern zeigte VOX ein Duell zwischen Tim Mälzer und Christoph Kunz, das in der Schweiz, Deutschland, Marokko und Österreich abgehalten wurde. Damit ließen sich 1,61 Millionen Fernsehende an die Mattscheiben fesseln, darunter befanden sich etwa 1,00 Millionen Umworbene.Ab 20.15 Uhr entsprach dies sehr guten 5,5 Prozent Marktanteil bei allen und 11,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.brachte es danach auf 0,53 Millionen Neugierige, das führte VOX zu guten 4,9 Prozent Marktanteil insgesamt.Mit 0,25 Millionen Werberelevanten drückte «Prominent!» die Zielgruppenquote dagegen auf solide 6,9 Prozent Marktanteil. Ab 19.10 Uhr kamwiederum auf 1,47 Millionen Interessenten, davon waren 0,61 Millionen im umworbenen Alter. Die Vorabendsendung erreichte somit passable 4,5 Prozent Marktanteil bei allen und 6,7 Prozent bei den Jüngeren.