Wie gut läuft es für VOX am Vorabend ohne «Prominent»?

Wochenquotencheck

Seit dieser Woche verzichtet VOX auf «Prominent» am Vorabend und zeigt stattdessen verlängerte Ausgaben von «Das perfekte Dinner». Wir schauen uns an, wie sich diese aus Quotensicht schlugen…



«Prominent» bleibt Teil des VOX-Programms Auch wenn sich VOX die werktäglichen Ausgaben von «Prominent» sparen möchte, behält der Kölner Sender die verlängerte Folge des Magazins am späten Sonntagabend im Programm. Im Frühjahr soll die Marke zusätzlich "in neuer Form" ins Programm zurückkehren, wie VOX bereits im Dezember erklärt hat. Details sind hierzu aber noch nicht bekannt.

In der vergangenen Woche waram Vorabend von VOX mit Zielgruppen-Marktanteilen zwischen 4,4 Prozent und 6,2 Prozent kein wirklicher Erfolg. Seit diesem Montag verzichtet der Kölner Privatsender auf das Promi-Magazin, das zuletzt immer werktags ab kurz vor 20 Uhr zu sehen war. Stattdessen sendet VOX verlängerte Ausgaben seines Vorabend-Dauerbrenners. Ganz neu ist diese Idee übrigens nicht, schon im August und September hatte VOX «Prominent» zugunsten längerer «Dinner»-Ausgaben probeweise pausieren lassen. Nun ist man offenbar auch langfristig überzeugt von diesem Plan. Ob sich die ausgedehnte Sendezeit in den vergangenen Tagen positiv oder negativ auf die Quoten des «Dinners» auswirkte, verraten wir im Wochencheck.Den besten Marktanteil holte «Das perfekte Dinner» gleich zum Wochenstart am Montag, als es zu starken 7,8 Prozent in der Zielgruppe reichte. Auch insgesamt lief es für das Format mit 1,41 Millionen Zuschauern und 5,2 Prozent überdurchschnittlich gut. Am Dienstag standen dagegen leichte Verluste zu Buche, mit fünf Prozent bei allen und 1,35 Millionen Zuschauern kam die Sendung beim Gesamtpublikum aber noch respektabel durchs Ziel. Lediglich bei den Jüngeren sah es mit 6,2 Prozent ausbaufähig aus, das bedeutete zugleich die schwächste Quote seit zweieinhalb Wochen.Leicht bergauf ging es dafür am Mittwoch, als sich das «Dinner» auf eine Quote von 6,4 Prozent der Umworbenen berappeln konnte. Bei den Zuschauern ab drei Jahren hielt der Abwärtstrend hingegen an, wenngleich das Format mit 1,31 Millionen Interessenten bei 4,9 Prozent Marktanteil erneut den Senderschnitt überbot.Die stärkste Reichweite der Woche setzt es am Donnerstag, als 1,56 Millionen Dinner-Fans zu sehr starken 5,9 Prozent Marktanteil bei allen führten. Aus den Reihen der 14- bis 49-Jährigen stammten dabei 0,47 Millionen Interessenten, die die Quote in der jungen Altersgruppe auf ordentliche 6,9 Prozent klettern ließen. Am Freitag verfolgten «Das perfekte Dinner» 1,31 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, dies führte für VOX zu guten 5,2 Prozent bei allen und annehmbaren 6,5 Prozent der Werberelevanten.Unterm Strich erreichten die fünf Folgen des «perfekten Dinners» in dieser Woche 1,39 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und starke 5,2 Prozent bei allen. Damit sicherte sich die Sendung etwas mehr Zuschauer als im bisherigen Jahresschnitt, was auf einen leicht positiven Effekt auf die Reichweite hindeutet. Aus den Reihen der 14- bis 49-Jährigen stammten in dieser Woche durchschnittlich 0,45 Millionen Interessenten, die in der jungen Altersgruppe zu 6,7 Prozent führten. Hier lief es für das «Dinner» in diesem Jahr mit gut sieben Prozent zuletzt tatsächlich etwas besser; womöglich ist der Effekt der Sendezeitverlängerung auf die Quote also im Gegenzug leicht negativ. Wie dem auch sei: Den werktäglichen «Prominent»-Folgen, die es im Januar auf lediglich 5,2 Prozent im Schnitt brachten, wird VOX angesichts der soliden «Dinner»-Quoten derzeit vermutlich nicht nachweinen.