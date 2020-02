Rache der Nerds: «The Big Bang Theory» bezwingt «The Witcher»

VOD-Charts

Die Sitcom von Produzent Chuck Lorre sichert sich die Krone in der deutschen Streamingwelt.

Führungswechsel in den deutschen VOD-Charts: Vergangene Woche dominierte noch die Netflix-Fantasyseriedas Streaminggeschehen in der Bundesrepublik. 9,70 Millionen Kontakte standen brutto auf der Rechnung, diese Woche sank die Zugkraft des Formats jedoch. 4,89 Millionen Menschen sahen sich das Format brutto an, wie das Marktforschungsunternehmen Goldmedia festhält. Überboten wurde es in den vergangenen Tagen unter anderem von der RTL-Soapmit 5,89 Millionen VOD nutzenden Soapfans auf Rang zwei sowie von der Chuck-Lorre-ProduktionDie Sitcom aus dem Hause Warner Bros. kam brutto auf 7,01Millionen Kontakte, womit es sich relativ mühelos die Spitze der hiesigen Streamingcharts sicherte. Den Einzug in die Top 3 schaffte außerdem noch die Abenteuer-Historienseriemit 5,00 Millionen.steht derweil auf Augenhöhe mit «The Witcher» und generierte ebenfalls 4,89 Millionen Bruttokontakte. Dies ist ein dezentes Plus gegenüber der Vorwoche, als «Star Trek: Picard» brutto noch 4,85 Millionen Interessenten ansprach.Die in Deutschland bei Netflix beheimatete, in den USA für The CW produzierte Teenieseriekam in den vergangenen Tagen unterdessen auf 3,94 Millionen Serienfans, was Rang sechs in den VOD-Charts bedeutete. Die Netflix-Stalkerseriefolgt derweil mit 3,43 Millionen, während die Thrillerserieauf 2,98 Millionen Interessenten brutto kam. Den Rest der Top Ten füllen dieses Mal(2,95 Mio.) und(2,51 Mio.) aus.