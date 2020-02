Jenke thematisiert Fleisch-Konsum

TV-News

Ebenfalls im März bei RTL: Ein Special zu «DSDS».

RTL startet mit einer neuen Ausgabe desin den Monat März. Am zweiten Tag des dritten Kalendermonats setzt der TV-Sender ab 20.15 Uhr auf die Frage „Tiere lieben, Tiere essen – Wie viel Fleisch muss sein?“. Für die Produktion der zweistündigen Doku isst der Journalist Jenke von Wilmsdorff fast ausschließlich Fleisch, danach ernährt er sich 14 Tage lang vegan, immer flankiert von Leistungstests. Die persönliche Begleitung eines Mastschweins stellt Jenke schließlich vor ein Dilemma: Kann er die Sau sterben lassen?Vergangenen Dezember lief zuletzt ein «Jenke-Experiment» bei RTL , damals kam die Sendung gemäß Messung auf 2,55 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und einen Zielgruppen-Marktanteil in Höhe von 17 Prozent. Am Dienstag, 3. März 2020, wird RTL erstmals in diesem (Spät-)Winter nicht auf eine klassische Folge von «Deutschland sucht den Superstar» setzen. Das Musikformat wandert ab März nämlich ausschließlich auf den Sendeplatz am Samstagabend.Am 3. März ist ab 20.15 Uhr aber eine 165 Minuten lange Special-Programmierung geplant, die schließlich ab 23 Uhr auf den Staffelstart der neuen Runde von «Temptation Island» (wir berichteten) einstimmen soll. RTL zeigt an diesem Abend zur Primetime. Warum? An diesem Abend zeigt Das Erste wieder Live-Fußball, der DFB-Pokal findet statt. Ausgespielt wird dann das Viertelfinale.