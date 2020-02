«The 100»: Lindsey Morgan hat einen neuen Job

US-Fernsehen

Die Hauptdarstellerin aus der beliebten The CW-Serie wird weiterhin für den Sender drehen.

Die Verantwortlichen von den CBS Television Studios haben sich Warner Bros.-Star Lindsey Morgan geschnappt, die derzeit noch für «The 100» vor der Kamera steht. Wie das Branchenblatt „Variety“ erfahren hat, wird die Schauspielerin in der kommenden Neuauflage von «Walker, Texas Ranger» an Bord sein. Die Neuinterpretation des Stoffes ist bereits für die kommende TV-Saison geplant.Die Serien von Jared Padelecki («Supernatural»), der die Hauptrolle übernimmt, und Lindsey Morgan («The 100») endet in diesem Jahr. Beide wechseln also nahtlos von einem bisherigen Projekt zur Serienneuauflage, die ebenfalls bei The CW zu sehen sein wird. Morgan wird Micki spielen, Walkers neue Partnerin, die in San Antonio geboren und aufgewachsen ist. Sie war in der Armee und bei der Polizei und weiß aus erster Hand, wie es ist, wenn man wegen ihres Geschlechts diskriminiert wird.Padalecki übernimmt die Rolle von Cordell Walker, einem Witwer und zweifachen Vater, der nach zwei Jahren Undercover-Arbeit zurückkehrt. Er versucht die Beziehung mit seiner Familie wieder aufzubauen und merkt, dass es in seiner alten Heimat neue Konflikte gibt. Anna Fricke ist mit dem Schreiben und der Produktion von «Walker, Texas Ranger» beauftragt worden.