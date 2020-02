«BoJack Horseman»: Alles zum Ende der Serie

Schwerpunkt

Serie der Woche: Ende Januar flimmerte die letzte Folge der animierten Produktion über die Bildschirme der Netflix-Kunden.

Wusstet ihr…

Wer hat’s erfunden?

Wer spricht die Stimmen im Original?

Die Abrechnung

Dass die Serie «BoJack Horseman» der erste und wohl auch größte Netflix-Erfolg im animierten Serienbereich war? Der Audience Score vonliegt für die Serie bei weit überdurchschnittlichen 95 Prozent,Hinter der Serie steht Raphael Bob-Waksberg, der zuvor unter anderem Script Doctor von «The LEGO Movie 2» war. Er wird auch künftig erst einmal nicht für Netflix tätig sein, sondern unter anderem beim Format «Undone» für Amazon Prime arbeiten.Den Pferdemann vertont in Amerika Will Arnett, außerdem stehen noch Amy Sedaris, Alison Brie und Paul F. Tompkins vor dem Mikro.Die letzte Folge der Serie wurde Ende Januar 2020 von Netflix veröffentlicht. Die Comedy-Produktion bringt es auf sechs Staffeln und darin auf insgesamt 77 Episoden. Der lineare TV-Sender Comedy Central besitzt inzwischen weltweite Ausstrahlungsrechte an «BoJack Horseman».