«Schlag den Besten» entwickelt sich zum Flop

Quotennews

Die Show kommt 2020 auch in Woche zwei nicht ins Rollen - im Gegenteil sie rutscht weiter ins Quotentief.

Schon in der vergangenen Woche startetesehr schwach in eine neue Runde. Auf dem neuen Sendeplatz am Dienstag statt am Donnerstag machte die Show vor acht Tagen eine maue Figur. Nur 0,56 Millionen klassisch Umworbene interessierten sich für die Premiere der neuen Folgen. In der Zielgruppe musste die rote Sieben sich so mit überschaubaren 7,0 Prozent Marktanteil zufrieden geben. Zum Vergleich: Als die Show im August 2019 zum ersten Mal mit vier Ausgaben an den Start ging, rutschte keine Episode unter 9,8 Prozent und im Schnitt sorgten die topfiten Kandidaten für gute Werte über Senderniveau.In diesem Jahr ist man davon jedoch weit entfernt. Denn auch die zweite Dienstagsausgabe löste keine Jubelstürme aus. Auf dem neuen Sendeplatz rutschte «Schlag den Besten» auf miese 5,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ab. Nur insgesamt 0,87 Millionen Zuschauer interessierten sich für die Show, davon stammten nur 0,47 Millionen aus dem werberelevanten Publikum. 3,0 Prozent Gesamtmarktanteil stand am Ende zu Buche, die namhafte Konkurrenz aus «DSDS» und DFB-Pokal schien an diesem Abend einfach zu groß gewesen zu sein. Doch selbst Schwestersender Kabel Eins hatte zum Start in die Primetime mitund 5,6 Prozent eine höhere Sehbeteiligung vorzuweisen. Den hohen Ansprüchen wird «Schlag den Besten» derzeit auf jeden Fall noch nicht gerecht - im Gegenteil man muss dringend schauen, wie man aus dem Quotentief herauskommt.Im Anschluss knüpfte eine Wiederholung vonnahtlos an das magere Ergebnis der Abendshow an. Die alten Abenteuer der Entertainer brachten ProSieben ab 23 Uhr überschaubare 6,1 Prozent Zielgruppen-Marktanteil. Beim Gesamtpublikum fiel die Show minimal auf 2,9 Prozent, die Zuschauerzahl betrug 0,29 Millionen und vom jungen Publikum waren nur noch 0,17 Millionen dabei. Damit ging ein sehr schwacher Abend für ProSieben zu Ende.