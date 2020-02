Karasek-Talk startet im März

TV-News

Wie vermutet, läuft das ZDFneo-Format auf dem Sendeplatz von Jan Böhmermann.

Ende Februar präsentiert Jan Böhmermann beim Digitalsender ZDFneo ein Special zur dunklen Vergangenheit Deutschlands. Dann endet auch die Zeit, in der der Sender am späteren Donnerstagabend auf Krimiwiederholungen setzt. Nach zwei Ausgaben von «Neo Magazin – History» am 27. Februar und 5. März gibt es am 12. März eine «Prism is a Dancer»-Wiederholung, ehe dann am 19. März um 22.15 Uhr die neue-Staffel startet.Von heiter bis tiefgründig agiert sie mit entwaffnender Selbstironie und konfrontiert ihre Gäste mit aktuellen, gesellschaftlichen und netzaffinen Themen, zwischen Sexismus, Toleranz und dem Älterwerden. Begleitend zur TV-Show wird auch ein aktueller Podcast angeboten.Noch unklar ist, wie viele Episoden von der Talkshow geplant sind. Die erste Staffel erreichte linear rund 200.000 Zuschauer - ungewiss ist aber, wie viele Fans sich die Folgen on Demand ansahen. Die linearen Quoten spiegeln inzwischen gerade bei Formaten mit junger Zielgruppe nur noch einen Teil der kompletten Wahrheit wider.